Nintendo Switch Pro, Doug Bowser se laisser aller à quelques informations dans une Interview

Dans une récente interview accordée au site The Washington Post Doug Bowser, le président de Nintendo of America, est revenue sur la fameuse Nintendo Switch Pro, ou bien était-ce la Super Nintendo Switch ? Le président of NoA est d'abord revenu sur la constance recherche de nouvelles technologies qui animent Nintendo quotidiennement :

"Nous sommes toujours à la recherche de la technologie et de la façon dont la technologie peut améliorer les expériences de jeu. Ce n'est pas développer de la nouvelle technologie pour développer de la nouvelle technologie. C'est précisément comment la technologie peut améliorer une expérience de jeu. Et ensuite, où allons nous appliquer cette technologie ? Souhaitez-vous l'appliquer sur le matériel ou les platesformes existantes actuelles, ou souhaitez-vous attendre la prochaine plateforme ? Et puis quelle est la bonne expérience de jeu avec ça ? Il y a une multitude de facteurs qui entrent en jeu, et c'est quelque chose que nous examinons toujours."

Questionné sur un éventuel nouveau modèle de Nintendo Switch, Doug Bowser s'est laissé aller à quelques révélations visant à tempérer nos ardeurs et notre impatience.

"Alors que nous entrons dans sa cinquième année, la Nintendo Switch redéfinit vraiment à quoi peut ressembler le cycle de vie d'une console, et le dynamisme de ce cycle de vie global avec une forte cadence de contenu et de nouveaux jeux."

Le message est clair ce qui était vrai, en terme de cycle de vie, de nouveau modèle ou encore d'améliorations pour les autres consoles, ne l'est absolument pas pour la Nintendo Switch qui défit les lois du marché par ses performances fulgurantes. Il semble assez évident que désormais Nintendo ne dévoilera son hypothétique nouveau modèle de Nintendo Switch seulement si les ventes du modèle de base diminuent ou bien si cela devait être une absolue nécessité, par exemple la sortie d'un jeu trop ambitieux pour la console sortie en 2017 (vous avez bien dit Zelda : Botw 2 ?).

Ces propos sont à mettre en perspective avec une ancienne interview dans laquelle Doug Bowser donnait peu ou prou les mêmes informations, il est clair que la Super Nintendo Switch est dans tous les esprits, surtout chez Nintendo mais qu'elle n'est pour l'instant pas une nécessité. Attendez-vous impatiemment une potentielle future Nintendo Switch ou préféreriez-vous que l'on passe directement à une nouvelle génération ?