Pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, n'oubliez pas de télécharger gratuitement sur l'eShop, le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe

C'est un petit rappel, pour celles et ceux qui auraient oublié ou qui, tout simplement, auraient manqué l'info. Depuis aujourd'hui , les premières courses du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sont disponibles. Pour mémoire, le Pass circuits additionnels est un DLC tardif exceptionnel, qui à terme, ajoutera 48 nouveaux circuits au jeu phare de la Nintendo Switch. Pour l'instant, seulement 8 circuits (via deux coupes) sont disponibles (voir détails ici.) Seulement, les circuits comme les coupes ne peuvent pas être achetés à l'unité et le joueur est contraint d'opter pour les 48 circuits via le Pass circuits additionnels (sachant que les 40 autres circuits seront distribués en cinq fois au cours des prochains mois jusque fin 2023 .)

Pour les possesseurs de Mario Kart 8 Deluxe intéressés, le Pass circuits additionnels est disponible en téléchargement sur l'eShop de la Switch au prix de 24€99 , ce qui équivaut à un peu plus de 50 centimes par circuit. Cependant, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (voir détails ICI), sachez que le Pass circuits additionnels est aussi disponible en téléchargement gratuit . Le Pass circuits additionnels est en effet compris dans l'abonnement. En conséquence, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, il est inutile de débourser le moindre centime supplémentaire. Ne faîtes pas l'erreur, si vous êtes abonné, d'acheter le Pass circuits additionnels, vous aurez bien le temps de le faire plus tard et peut-être, soyons fou de bénéficier d'une promo quelconque. Pour pouvoir profiter des courses supplémentaires en tant qu'abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, notez cependant que ce n'est pas automatique. Il faut se rendre sur la page eShop du jeu et télécharger le Pass circuits gratuitement. Pour plus de détails sur le DLC de MK8 DX, voir nos news dédiées.

Pour rappel, au jour d'aujourd'hui, le Pack Additionnel du Nintendo Switch Online (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) vous permet d'accéder à :

