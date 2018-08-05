Nintendo Store - Les frais de livraison offerts dès 1€ d'achat pour les abonnés Nintendo Switch Online

Ceux qui ont l'habitude de commander sur le Nintendo Store seront ravis d'apprendre que Nintendo vient de proposer une bonne nouvelle pour les consommateurs. A partir d'aujourd'hui, les joueurs qui possèdent un abonnement au Nintendo Switch Online et qui font un achat d'au moins 1€ sur le Nintendo Store verront les frais de port offert en livraison classique. Pour la livraison express, il faudra débourser 8,99€. Pour ceux ne désirant utiliser que les points platine pour acheter des goodies exclusifs, ce sera peut-être l'occasion de s'offrir un petit achat supplémentaire dans la boutique en ligne, qui se met à jour de plus en plus régulièrement.

À compter d'aujourd'hui, nous modifions les frais de livraison sur le Nintendo Store. La livraison standard est gratuite pour les abonnés payants Nintendo Switch Online pour toute commande supérieure à 1 €.



Pour en savoir plus : https://t.co/coB4kAIyyM — Nintendo Store France (@NintendoStoreFR) July 8, 2026

Source : Nintendo