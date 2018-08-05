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Nintendo Store - Les frais de livraison offerts dès 1€ d'achat pour les abonnés Nintendo Switch Online

Par ggvanrom - Il y a 6 heures

Ceux qui ont l'habitude de commander sur le Nintendo Store seront ravis d'apprendre que Nintendo vient de proposer une bonne nouvelle pour les consommateurs. A partir d'aujourd'hui, les joueurs qui possèdent un abonnement au Nintendo Switch Online et qui font un achat d'au moins 1€ sur le Nintendo Store verront les frais de port offert en livraison classique. Pour la livraison express, il faudra débourser 8,99€. Pour ceux ne désirant utiliser que les points platine pour acheter des goodies exclusifs, ce sera peut-être l'occasion de s'offrir un petit achat supplémentaire dans la boutique en ligne, qui se met à jour de plus en plus régulièrement.

Source : Nintendo
Nintendo Store

  • 05 août 2018
  • 05 août 2018
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