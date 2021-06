Nintendo redéploie la mise à jour Version 12.0.3 pour la Nintendo Switch

C'est LE feuilleton de l'été, la fameuse mise à jour de la Nintendo Switch qui fait passer la console en version 12.0.3 refait à nouveau parler d'elle. Après un premier déploiement, puis un retrait total, et enfin des explications de la part de Nintendo, elle revient aujourd'hui sur le devant de la scène en étant à nouveau déployée.

Cette fois-ci cela semble être la bonne, à savoir la bonne version sans bug très fâcheux et sans bad buzz. La console devrait proposer à ceux n'ayant pas mis leurs Nintendo Switch à jour de télécharger et d'installer cette nouvelle version 12.0.3 automatiquement. Si la console ne vous le propose pas vous disposez toujours de la possibilité de mettre vous-même la console à jour via les options de celle-ci.