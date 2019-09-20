Nintendo Switch : les éléments d'icones de Noël 2025 disponibles
Les fêtes approchent... Et comme l'année dernière, pour se mettre dans l'ambiance, des éléments d'icones sont disponibles sur l'application Nintendo Switch Online de la console permettant de se confectionner un avatar de circonstances. En ce moment, c'est le deuxième set qui vous attends jusqu'au 19 décembre sachant que le troisième sera ensuite disponible jusqu'au 26 décembre. Notez que ces éléments d'icones de fêtes peuvent s'ajouter à ceux des autres années pour encore plus de possibilités.
Comme d'habitude, chaque élément (personnage, cadre ou décor) peut être échangé contre 5 ou 10 points Platine (des points que l'on obtient simplement en réalisant des petites missions ou en se rendant sur les sites de Nintendo).
Pour voir de quoi il retourne, retrouvez ci-dessous un aperçu de ces éléments d'icônes grâce à nos captures d'écran avec en prime les autres éléments d'icones disponibles actuellement notamment ceux de Metroid ou encore d'Animal Crossing. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :
Abonnement Individuel (pour un seul compte)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 19,99 €
- 3 mois : 7,99 €
- 1 mois : 3,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 39,99€
Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 34,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 69,99€
Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel
