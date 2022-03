Nintendo Switch Online : dès vendredi, jouez gratuitement à Monster Hunter Rise

Alors que la semaine prochaine, un Monster Hunter Direct devrait nous dévoiler de nouveaux monstres et de nouvelles mécaniques de jeu pour Monster Hunter Rise et son extension MHR : Sunbreak, prévu en fin d'année (voir détails ICI), on apprend que dès vendredi, et pendant 7 jours , les abonnés au Nintendo Switch Online pourront jouer gratuitement à Monster Hunter Rise, dans le cadre de l'offre Jeux à l'essai. Rappelons que cette offre permet d'accéder au jeu complet , et donc de le faire entièrement. Cela n'a rien à voir avec la démo gratuite qui est disponible aussi. Si vous n'avez pas le jeu et si vous n'y avez pas encore joué, voilà une belle occasion de vous y mettre sans débourser un seul centime (hormis le prix de l'abonnement, bien sûr.)

Pour rappel, les abonnés du Nintendo Switch Online pourront jouer gratuitement à Monster Hunter Rise du 11 au 17 mars 2022. Pour télécharger le jeu dès à présent dans votre console, rendez vous sur cette page et connectez-vous à votre compte Nintendo. Pour plus d'infos sur Monster Hunter Rise, retrouvez notre test complet du jeu ICI.