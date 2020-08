Nintendo est la société la plus riche du Japon en 2020

Alors que le monde traverse une crise sans précédent qui a et aura des répercutions économiques, sociétales et démographiques considérables, il semblerait que pour l'instant, Nintendo s'en sort plutôt bien. Après avoir dévoilé des bénéfices records lors de son dernier bilan financier (voir tous les détails ici), Nintendo se retrouve aujourd'hui désigné, selon Rick Masters, comme la société la plus riche du Japon en 2020 (sachant que la société était deuxième au même classement l'année dernière.)

Avec le confinement quasi mondial de la population, il y a eu une très forte demande autour de la Nintendo Switch et certains de ses jeux, notamment Animal Crossing : New Horizons qui en trois mois à peine s'est écoulé à plus de 22 millions d'exemplaires (voir ici.)

Source : Esuteru