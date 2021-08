Nintendo annonce un nouvel Indie World Showcase en marge de la Gamescom

Enfin Nintendo nous donne des nouvelles des sorties attendues sur Nintendo Switch. Après son Nintendo Direct spécial E3 2021 et peut-être avant un futur Nintendo Direct (qui sait ?), la firme japonaise vient d'annoncer qu'un nouvel Indie World Showcase aurait lieu, le 11 août à 18 heures (heure française) peu avant la Gamescom 2021. Le dernier Indie World Showcase avait eu lieu le 14 avril dernier et avait notamment dévoilé l'arrivée de Road 96 ou encore de The Longing sur la console hybride. Ce nouvel épisode sera diffusé sur Youtube à l'heure prévue et durera une vingtaine de minutes, nous vous glissons le lien en fin d'article.

Ce nouvel événement vidéo traitera, comme son nom l'indique, de jeux indépendants mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises telles un nouveau cross-over comme Cadence of Hyrule ou encore d'une apparition du très attendu Hollow Knight Silksong. Cependant, ne nous enflammons pas, nous ne savons rien des futures annonces de cet Indie World et nous serons très vite fixés.

Qu'attendez-vous de cet Indie World Showcase ? Quels jeux espérez-vous voir ou revoir ?

Une nouvelle présentation #IndieWorld d'environ 20 minutes dédiée aux prochaines sorties indés sur Nintendo Switch arrive mercredi 11 août à 18:00 !