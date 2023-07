Nintendo déconseille de souffler dans le port cartouche de la Nintendo Switch ou d'essayer de le nettoyer

Sans remonter jusqu'à "l'âge de Pong" (l'âge de pierre des joueurs), si vous avez connu les anciennes consoles à cartouche de Nintendo et notamment la NES et la Super Nintendo, vous avez forcément, à un moment ou à un autre, soufflé dans une cartouche (et même, peut-être, raclé les broches) lorsque vous aviez du mal à lancer un jeu. Aujourd'hui, ce genre de souci est plus rare sur Nintendo Switch, mais ça arrive parfois. Dans ce cas, on serait plutôt tenté de souffler dans le port cartouche de la console, pour y déloger d'hypothétiques poussières... Cependant, ce ne serait à priori pas une bonne idée... Dans un post publié sur ses réseaux sociaux au Japon, Nintendo déconseille de faire quoique ce soit dans le port cartouche de la Switch. Il ne faut pas tenter de le nettoyer avec un coton tige et surtout pas souffler dedans : de la salive pourrait provoquer de la rouille et l'endommager ! Si jamais de la poussière ou autre entre par mégarde dans le port cartouche, Nintendo conseille utiliser un aspirateur. En tout cas, vous voilà prévenu. Ne venez pas vous plaindre si, ensuite vous bloquez une cartouche dans votre console et qu'elle se "brise".

Le port de la cartouche est équipé d'un terminal permettant de lire les cartes de jeu. Si vous nettoyez cette zone avec un coton-tige ou si vous insérez une carte de jeu dont le terminal est cassé, elle risque de se coincer dans le terminal et de se briser. Ne touchez pas l'intérieur du logement de la carte de jeu. Si de la poussière pénètre dans le port cartouche, aspirez-la. *Ne soufflez pas dessus et ne faites rien d'autre. La salive peut adhérer aux bornes et provoquer la rouille ou la corrosion des pièces.

