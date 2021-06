Nintendo a refusé un nouvel épisode ultra réaliste de F-Zéro

Parmi les nombreuses licences sous utilisées par Nintendo, il y a F-Zero, la série de jeux de course futuriste dont le premier opus est sorti en 1990 sur Super Nintendo. Depuis, il y a eu un épisode sur N64 et un autre sur GameCube. les autres, en laissant de côté la version arcade ou le mini jeu (raté) de Nintendo Land, sont sortis sur consoles portables dont le dernier F-Zero Climax sorti en 2004 sur GBA uniquement au Japon. Cela fait donc près de 17 ans déjà que la licence n'est pas revenue sur le devant de la scène avec un nouveau jeu, laissant le temps au Captain Falcon de manger des ramens entre deux combats dans Super Smash Bros. Ultimate.

Pourtant, il semblerait qu'un nouveau F-Zero aurait pu voir le jour il y a quelques années pour la Nintendo Switch ou la 3DS mais que Nintendo l'a refusé. C'est en tout cas ce que vient de révéler au site GameXplain, le développeur anglais Giles Goddard qui est connu pour être l'un des premiers occidentaux à avoir travaillé pour Nintendo, notamment pour Star Fox ou encore pour Super Mario 64. On lui doit notamment la tête extensible de Mario au début du jeu.

Giles Goddard raconte qu'après la sortie de Steel Diver : Sub Wars (en 2014 sur 3DS ) il s'est lancé dans le développement d'un F-Zero ultra réaliste via son studio Vitei. Pour convaincre Nintendo de soutenir financièrement le projet, il a créé une démo avec des graphismes futuristes et une physique réaliste tournant sur Nintendo Switch et PC mais pouvant être porté sur 3DS. D'après Giles Goddard, la démo était très sympa, les véhicules allaient très vite propulsés par quatre jets que l'on pouvait tenté d'atteindre un par un pour faire basculer les véhicules et créer des accidents et des réactions en chaîne.

Le problème c'est qu'apparemment Nintendo n'était pas très chaud et hésitait à investir dans un tel projet de peur qu'il ne soit pas à la hauteur de ce que l'on attend de la licence... Et malheureusement, alors que l'équipe était hyper motivée, le jeu ne se fera pas. Alors est-ce regrettable et aurons-nous malgré tout un nouvel opus de F-Zero un jour ?

Source : Nintendolife