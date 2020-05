Ninjala - L'Expérience VIP revient ce week-end sur Nintendo Switch

Après un tollé monumental lors du premier test online fin avril, l'Expérience VIP de Ninjala va une nouvelle fois tenter sa chance ce week-end. Exit les sessions d'une heure où l'on passait plus de temps devant un message d'erreur qu'autre chose, GungHo Online Entertainment et Nintendo misent à présent sur une tranche horaire beaucoup plus large.

Ouvrez vos agendas, Ninjala vous invite à cette seconde Expérience VIP à partir du 31 mai 2020 de 12h00 à 21h59 . Souhaitons à GungHo Online Entertainment que les incidents seront mineurs voire inexistants durant l'événement. Pour rappel, Ninjala sera proposé en formule free-to-play et sortira sur Nintendo Switch à partir du 24 juin 2020 .