Nikoderiko: The Magical World - La fusion de Crash Bandicoot et de Donkey Kong est disponible sur Nintendo Switch

Si vous souhaitez découvrir un jeu de plateforme qui vous rappelle les meilleurs moments des licences cultes comme Crash Bandicoot et Donkey Kong Country, n'hésitez pas à zieuter Nikoderiko: The Magical World. Disponible depuis aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Une aventure palpitante - Courez, sautez et chevauchez vos plus belles montures dans la peau de Niko et Luna, les deux mangoustes chasseuses de trésors ! Parcourez des niveaux en 2,5D qui font la part belle aux sensations fortes, aux courses poursuites, aux redoutés passages sous-marins et même à quelques segments en 3D dans une quête pour sauver l'île et ses tribus des griffes du maléfique baron Grimbald.

Découvrez des environnements fantastiques - Explorez sept mondes étonnants remplis de personnages mignons, de boss gigantesques et de trésors à trouver. Bravez les profondeurs de l'océan, les immensités glacées et les forêts enchantées, toujours à l'affût d'objets à collectionner et des nouveaux chemins. Que vous soyez un adepte des classiques du jeu de plateformes ou que vous vous lanciez dans votre première aventure, il y en a pour tous les goûts et beaucoup de choses à découvrir !

Chevauchez des montures animales - Collectionnez et invoquez des montures animales venues du monde entier ! Elles peuvent être utilisées pour atteindre des endroits auparavant inaccessibles ou effectuer des attaques spéciales sur les troupes de Grimbald. Chargez vos ennemis avec Boaris le sanglier, montez sur Todd le crapaud pour atteindre des sommets, explorez les fonds marin avec Oceanis l'hippocampe, et ne faites qu'une bouchée de vos ennemis avec Dino… le dino !

Profitez de la bande son - La musique de ce monde magique a été composée par le légendaire David Wise, connu pour son travail sur les bandes originales de grands classiques de la plateforme. Montez le volume et laissez les mélodies magiques de Nikoderiko vous ramener à l'âge d'or des jeux de plateformes !