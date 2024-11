Nikoderiko : Nouvelle bande-annonce de gameplay

Knights Peak et ​ VEA Games dévoilent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour Nikoderiko : The Magical World, le jeu de plateformes familial qui vient de sortir. Cette bande-annonce met en avant les mécaniques de jeu, les combats épiques, les environnements colorés, les montures, ainsi que le système de coopération. Avec des graphismes à couper le souffle, une bande originale composée par le légendaire David Wise et un scénario passionnant, Nikoderiko propose une expérience de jeu magique pour tous sur Nintendo Switch et supports concurrents. Notre test quant à lui et en cours de rédaction et sortira très prochainement dans nos colonnes.

Rejoignez Niko et Luna dans leur quête dans Nikoderiko, une aventure de plateforme vibrante. Lorsque le duo découvre une relique ancienne sur une île magique, le méchant Grimbald de la Cobring Gems Company la lui arrache. Pour sauver l'île et ses tribus, ils doivent naviguer à travers sept mondes uniques avec l'aide de leurs amis animaux et vaincre l'armée de Cobring. Avec un design familial, du jeu coopératif sur canapé et de la musique de David Wise, Nikoderiko promet un voyage magique et mystérieux pour tous les âges. Mondes: Explorez des mondes uniques avec des personnages adorables, des zones amicales, des boss épiques et divers thèmes de jeu tels que les wagonnets, les niveaux de poursuite et les aventures sous-marines. Chaque monde présente des monuments emblématiques et des zones thématiques uniques pour les boss. Modes coopératifs: Profitez du jeu coopératif sur écran unique, réunissant amis et famille pour une expérience de jeu partagée. Montures: Collectionnez et invoquez des amis animaux jouables avec des capacités uniques, servant à la fois de montures utiles pour Niko et Luna et d'alliés précieux au combat. Jeux en famille: Nikoderiko est pour tous les âges et offre une expérience magique, mystérieuse et festive. Musique: Le légendaire David Wise (connu pour ses compositions iconiques dans les plateformes classiques) a arrangé TOUTE la musique du jeu!