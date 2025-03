Nikoderiko: The Magical World - Director's Cut bientôt disponible sur Nintendo Switch

Sorti en octobre de l'année dernière sur Nintendo Switch et supports concurrents, Nikoderiko: The Magical World s'apprête à revenir dès le mois prochain dans une édition améliorée dénommée Nikoderiko: The Magical World - Director's Cut. Cette version "définitive" du jeu de plateformes et d'aventure sera disponible 15 avril 2025 et proposera des mécaniques de gameplay revues et corrigées, des graphismes améliorés ainsi que du nouveau contenu qui captivera les fans de la première heure comme les néophytes. Concernant la distribution, il n'est pas précisé si les joueurs possédant l'opus original pourront profiter d'une mise à jour, ou si ils devront repasser à la caisse 6 mois après la sortie de l'opus original.

Nikoderiko: The Magical World revient dans une nouvelle version qui inclut notamment des niveaux plus étendus, des mécaniques de jeu repensées et de nouveaux secrets à découvrir. Les joueurs retrouveront le duo de mangoustes intrépides, Niko et Luna, dans leur aventure à travers des environnements à couper le souffle, rencontreront des alliés hauts en couleur et relèveront des défis palpitants en coopération.

Une aventure palpitante - Courez, sautez et chevauchez vos plus belles montures dans la peau de Niko et Luna, les deux mangoustes chasseuses de trésors ! Parcourez des niveaux en 2,5D qui font la part belle aux sensations fortes, aux courses poursuites, aux redoutés passages sous-marins et même à quelques segments en 3D dans une quête pour sauver l'île et ses tribus des griffes du maléfique baron Grimbald.

Découvrez des environnements fantastiques - Explorez sept mondes étonnants remplis de personnages mignons, de boss gigantesques et de trésors à trouver. Bravez les profondeurs de l'océan, les immensités glacées et les forêts enchantées, toujours à l'affût d'objets à collectionner et des nouveaux chemins. Que vous soyez un adepte des classiques du jeu de plateformes ou que vous vous lanciez dans votre première aventure, il y en a pour tous les goûts et beaucoup de choses à découvrir !

Chevauchez des montures animales - Collectionnez et invoquez des montures animales venues du monde entier ! Elles peuvent être utilisées pour atteindre des endroits auparavant inaccessibles ou effectuer des attaques spéciales sur les troupes de Grimbald. Chargez vos ennemis avec Boaris le sanglier, montez sur Todd le crapaud pour atteindre des sommets, explorez les fonds marin avec Oceanis l'hippocampe, et ne faites qu'une bouchée de vos ennemis avec Dino… le dino !

Profitez de la bande son - La musique de ce monde magique a été composée par le légendaire David Wise, connu pour son travail sur les bandes originales de grands classiques de la plateforme. Montez le volume et laissez les mélodies magiques de Nikoderiko vous ramener à l'âge d'or des jeux de plateformes !