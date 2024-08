Nikoderiko: The Magical World annoncé sur Nintendo Switch

Initialement dévoilé lors du Future Games Show, Nikoderiko: The Magical World est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours avec un tout nouveau trailer. Le studio VEA GAMES vous donne ainsi rendez-vous en octobre pour pouvoir découvrir ce Donkey-Kong Country-Like sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Rejoignez Niko et Luna dans leur quête d’une ancienne relique magique perdue sur une île magique. Mais le duo va très vite se rendre compte qu’il n’est pas le seul sur la trace de cette relique, car aussitôt trouvée, le méchant Grimbald de la Cobring Gems Company la leur vole. Pour sauver l’île et ses tribus, ils vont alors devoir parcourir sept mondes avec l’aide de leurs amis animaux et vaincre l’armée de Cobring.