Nikoderiko: The Magical World - Les versions physiques se dévoilent sur Nintendo Switch

Avec la sortie de la Director's Cut de Nikoderiko: The Magical World le mois dernier, il ne manquait plus qu'une version physique au plateformer coloré de Vea Games pour pouvoir séduire davantage le public. Si nous avions eu confirmation il y a quelques semaines de l'arrivée d'une édition physique sur le marché, nous apprenons ce jour que c'est Maximum Entertainment France qui a conclut le partenariat avec Knights Peak Interactive et le développeur pour proposer non pas une mais deux versions boîtes. Une édition classique, et une édition collector. Pour la date de sortie, les joueurs devront attendre le 22 août 2025 sur Nintendo Switch et PS5.

Rejoignez Niko et Luna dans leur quête dans Nikoderiko, une aventure de plateforme vibrante. Lorsque le duo découvre une relique ancienne sur une île magique, le méchant Grimbald de la Cobring Gems Company la lui arrache. Pour sauver l'île et ses tribus, ils doivent naviguer à travers sept mondes uniques avec l'aide de leurs amis animaux et vaincre l'armée de Cobring. Avec un design familial, du jeu coopératif sur canapé et de la musique de David Wise, Nikoderiko promet un voyage magique et mystérieux pour tous les âges. Explorez des mondes uniques avec des personnages adorables, des zones amicales, des boss épiques et divers thèmes de jeu tels que les wagonnets, les niveaux de poursuite et les aventures sous-marines. Chaque monde présente des monuments emblématiques et des zones thématiques uniques pour les boss. Cette édition réimaginée développe l'univers vibrant de Nikoderiko, introduisant un tout nouveau monde et un nouveau boss, de nouveaux modes, et des mécaniques retravaillées à explorer pour les joueurs !