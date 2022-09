NieR:Automata The End of YoRHa Edition | Aperçu du monde : Usine désaffectée

Que ce soit par son esthétique, son ambiance musicale, ou l'histoire qui nous est contée, NieR:Automata The End of YoRHa Edition reste un titre certes imparfait, mais qui a su marquer les joueurs grâce à son univers Action-RPG postapocalyptique. Toujours attendu pour le 6 octobre 2022 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous la dernière vidéo du jeu, publiée sur le compte Youtube officiel de Square Enix. Cette dernière met en avant l'usine désaffectée, un autre lieu qui a su prendre les joueurs aux tripes, mais nous ne vous en dirons pas plus...

Un large complexe industriel plus étendu qu’il n’en a l’air. Ses couloirs tortueux abritent de dangereux secrets.