Nickelodeon All-Star Brawl - Les héros de la chaîne se déchainent sur Nintendo Switch

Alors qu'une page s'est tournée hier avec l'annonce du dernier personnage DLC de Super Smash Bros. Ultimate, un autre jeu compte bien voler la vedette à Masahiro Sakurai en cette fin d'année 2021. Réunissant les personnages emblématiques de l'univers Nickelodeon, le Smash Bros.-like Nickelodeon All-Star Brawl est enfin disponible sur Nintendo Switch.

En attendant de découvrir le test de notre amie ArwennaVampyr qui sera prochainement disponible, nous vous laissons découvrir ci-dessous une vidéo découverte de la version Nintendo Switch mise en ligne par le Youtuber NintenDad.

Incarnez vos personnages Nickelodeon préférés et affrontez-vous dans des batailles explosives ! Faites votre choix parmi de nombreux héros puissants provenant de l'univers Nickelodeon puis affrontez les stars des séries Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Bienvenue chez les Loud, Danny Fantôme, Drôles de monstres, La Famille Delajungle, Hé Arnold !, Les Razmoket et bien d'autres pour déterminer qui est le personnage animé ultime. Avec des attaques et des coups uniques inspirés par leurs personnalités, chaque personnage dispose de son propre style de jeu pour des affrontements endiablés chez tous les fans de Nickelodeon. Choisissez votre préféré et que la bataille commence, avec notamment des modes multijoueur en local ou en ligne.