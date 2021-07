Bob L'Eponge, Bienvenue chez les Loud, Hé Arnold! et d'autres séries animées dans un nouveau Smash Bros-like : Nickelodeon All-Star Brawl

Ce qui est étonnant avec les bons jeux Nintendo, c'est que bien souvent, ils créent un genre à part entière. C'est la cas de la série Super Smash Bros dans laquelle toutes les stars de Nintendo (et d'ailleurs) se retrouvent pour une baston générale. Depuis, on a vu d'autres jeux s'essayer au genre avec plus ou moins de succès comme dernièrement Brawlhalla d'Ubisoft. Et cet automne, ce sont les stars des séries animées de la chaîne Nickelodeon qui vont entrer dans la mêlée avec Nickelodeon All-Star Brawl, un jeu de combat foutraque dans lequel on devrait retrouver Bob L'Eponge, les Tortues Ninja ou encore Lincoln, le héros de Bienvenue chez les Loud. Mélangeant les anciennes et les nouvelles séries, le jeu devrait proposer des modes solo et multi en local et en ligne jusqu'à quatre joueurs, et près de 20 stages différents. Il sera aussi possible de débloquer des mouvements spéciaux avant le combat et en gagnant de débloquer du contenu bonus. En attendant d'autres infos, retrouvez le premier trailer du jeu publié par IGN ainsi que le nom des 14 premiers combattants confirmés.

Alors Super Smash Bros. Ultimate a-t-il du souci à se faire ? Rendez-vous à la rentrée pour le découvrir. Nickelodeon All-Star Brawl est attendu cet automne sur de très nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch.