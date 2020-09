New Nintendo Switch : Nintendo préparerait l'arrivée de la 4K

Cela fait pas mal de temps que des rumeurs courent au sujet d'un modèle plus puissant de Nintendo Switch qui pourrait arriver l'année prochaine. Souvent appelé Pro ou New ou encore Super, ce nouveau modèle serait l'exact opposé de la Nintendo Switch Lite sortie fin 2019 qui est considérée comme un modèle entrée de gamme, moins cher et uniquement portable.

Aujourd'hui, le site Bloomberg en rajoute une couche en affirmant que plusieurs développeurs tiers travaillant avec Nintendo (et s'exprimant sous couvert d'anonymat) auraient reçu des consignes de Nintendo pour qu'ils préparent leurs jeux pour la 4K sur Nintendo Switch, confirmant une nouvelle fois les rumeurs au sujet de la compatibilité 4K du nouveau modèle. Contacté par le site, Nintendo n'a évidemment pas donné suite.

Toujours d'après Bloomberg, la Super Nintendo Switch devrait sortir en 2021 accompagnée de plusieurs "titres majeurs". Assurément, une affaire à suivre...

Source : Bloomberg