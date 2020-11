NEO: The World Ends with You officiellement annoncé sur PS4 et Nintendo Switch

Après le portage du jeu NDS The World Ends with You en version "Final Remix" sur Nintendo Switch et l'officialisation d'un animé reprenant les personnages, la trame et l'univers du jeu (voir notre news ou le site officiel dédié) Square Enix continue sur sa lancée en annonçant NEO: The World Ends with You. Présenté comme la suite du jeu original, NEO: The World Ends with You. se déroulera toujours dans les rues de Shibuya avec de nouveaux jeunes héros toujours obligés de lutter pour leur survie.

Pour en avoir un premier aperçu, retrouver des images et le premier trailer du jeu ci-dessous. NEO: The World Ends with You sortira en été 2021 sur PS4 et Nintendo Switch