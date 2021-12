Les développeurs de NEO: The World Ends with You démentent travailler sur un nouvel épisode mais admettent y réfléchir

Avec la sortie sur Nintendo Switch de NEO: The World Ends With You le 27 juillet dernier , après la sortie initiale du premier épisode The World Ends With You sur Nintendo DS le 18 avril 2008 puis celle du remake The Worlds Ends With You : Final Remix sur Nintendo Switch le 12 octobre 2018 , les fans de la saga avaient bon espoir de voir débarquer prochainement un nouvel épisode. Malheureusement pour eux, dans un entretien avec le magazine en ligne PCInvasion, le producteur de la saga Tomohiko Hirano a voulu tempérer les espoirs des fans.

Pour être franc, nous n'avons actuellement aucun plan pour le prochain versement. Cependant, il y a encore de nombreux quartiers dans la ville de Shibuya que nous n'avons pas été en mesure de recréer dans l'un ou l'autre titre, donc une partie de moi veut le réaliser sous une forme ou une autre. Veuillez continuer à partager votre passion et votre amour pour le jeu - peut-être que notre société nous demandera alors de faire une suite.

L'espoir n'est donc pas totalement vain même s'il est pour l'instant toujours infondé. Le directeur de NEO: The Worlds Ends With You, Tatsuya Kando, est lui aussi venu ajouter son grain de sel sur le sujet :

J'ai l'impression d'avoir fait ce que je peux pour le moment - NEO s'est avéré être un jeu que j'ai rempli de quatorze ans de réflexion et d'émotion, alors j'ai l'impression d'avoir tout donné. Je continuerai à jeter un œil aux commentaires des fans pour voir comment ils perçoivent le jeu, et à partir de là, voir quelle pourrait être la meilleure voie à suivre.

À les écouter, il existe donc bel et bien une "voie à suivre" pour la saga. Qu'attendriez-vous d'un nouvel épisode ? Que pensez-vous de ces déclarations ?