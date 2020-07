The World Ends with You -The Animation : la série animée de Square Enix se dévoile officiellement

On vous en parlait la semaine dernière (ici) The World Ends with You -The Animation vient d'être présenté officiellement par Square Enix depuis l'Anime Expo Lite avec un premier teaser et une première image promotionnelle. Par ailleurs, le site officiel de l'animé (en anglais ou en japonais) est ouvert, permettant de jeter un coup d’œil sur les personnages principaux et d'avoir un premier aperçu de l'histoire qui suit celle du jeu

On y retrouvera notamment Neku Sakuraba et Shiki Misaki toujours coincés dans l'underground du quartier branché de Shibuya et luttant pour avoir simplement le droit d'exister... La série animée The World Ends with You est prévu l'année prochaine en 2021 sans plus de précision pour le moment. En attendant, la version "Final Remix" sortie sur Nintendo Switch en 2018 est disponible sur l'eShop à -50% jusqu'au 20 juillet (soit à 24,99€ )