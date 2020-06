Square Enix présentera le 4 juillet prochain The World Ends with You -The Animation

A l'origine The World Ends With You est un action-rpg très original aussi bien dans sa narration que dans ses partis pris graphiques et ludiques qui a été conçu en 2007 sous l'égide de Square Enix pour utiliser les spécificités de la Nintendo DS. Adapté sur mobiles en 2012 , le jeu a depuis eu droit à un Final Remix sur Nintendo Switch en 2018. Et si beaucoup de fans aimeraient bien découvrir une suite, ils seront sûrement aux anges d'apprendre que Square Enix vient d'annoncer que le jeu allait devenir un animé. Pour le moment cependant, pas d'autres détails et pour en savoir plus sur The World Ends with You -The Animation, il faudra attendre la présentation de Square Enix depuis l'Anime Expo Lite, le 4 juillet à 6 heures du matin (heure de Paris.)

Evidemment, nous vous en reparlerons à ce moment là. En attendant, un site teaser fait le décompte...