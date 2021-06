NEO : The World Ends With You nous dévoile une nouvelle vidéo et une myriade de visuels

Alors que nous sommes à un peu plus d'un mois de la sortie de NEO: The World Ends With You, Square Enix continue lentement de partager du contenu mettant en avant cet action-RPG. Nous vous laissons découvrir les derniers visuels proposés par la firme dans la galerie ci-dessous, ainsi qu'un nouveau trailer sobrement intitulé Final Trailer.

La suite du RPG culte The World Ends With You suit le protagoniste, Rindo, alors qu'il explore le cœur de Tokyo afin d’élucider les mystères du macabre « Jeu des Reapers », un combat pour sa survie auquel il a été forcé de prendre part. NEO: The World Ends with You vous plonge dans un Shibuya au style anime et offre un gameplay haletant, une bande originale du compositeur Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) et une histoire fascinante pour créer une expérience inoubliable. Les joueurs pourront explorer et découvrir les paysages, les sons et la culture de cette ville animée, combattre des monstres aidés de leurs compagnons au cours de combats spectaculaires et mener des missions à bien tout en en apprenant plus sur le « Jeu des Reapers » et en essayant de changer leur destin.

Pour rappel, NEO: The World Ends With You est attendu sur Nintendo Switch et PS4 pour le 27 juillet 2021 . Une version Steam est également attendue dans le courant de l'été.