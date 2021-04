NEO: The World Ends with You nous donne rendez-vous le 9 avril

Officiellement annoncé en novembre dernier NEO: The World Ends with You revient aujourd'hui dans l'actualité. Repéré sur l'organisme de classification des jeux en Allemagne et en Australie, la suite du jeu NDS The World Ends with You (disponible sur Nintendo Switch en version "Final Remix") devrait se dévoiler davantage la semaine prochaine, l. En effet, Square Enix nous donne rendez-vous le 9 avril à 8h du matin en Europe pour nous donner des nouvelles du jeu. En attendant, retrouvez une illustration de Tetsuya Nomura, postée sur les réseaux sociaux

Pour rappel NEO: The World Ends with You sortira en été 2021 sur PS4 et Nintendo Switch