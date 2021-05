NEO : The World Ends With You nous dévoile sa cinématique d'ouverture

Alors que la sortie de NEO: The World Ends with You se rapproche de plus en plus, Square Enix continue de son côté de nous flatter la rétine avec de nouvelles images du jeu. En plus d'apporter quelques précisions supplémentaires sur l'histoire du jeu, nous pouvons apprécier ce jour la cinématique d'ouverture du jeu, accompagnée de 2 nouveaux visuels à retrouver ci-dessous.

Pour rappel, NEO: The World Ends with You est attendu sur Nintendo Switch et PS4 pour le 27 juillet 2021.