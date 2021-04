NEO: The World Ends with You dévoile de nouvelles images

En attendant la sortie de NEO: The World Ends with You planifiée pour cet été sur Nintendo Switch, Square Enix vient de nous dévoiler de toutes nouvelles images du jeu que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Au menu : Artworks des personnages, screenshots et aperçu de quelques costumes du jeu. Pour rappel, NEO: The World Ends with You vous donne rendez-vous le 27 juillet prochain 2021 .

NEO: The World Ends with You vous plonge dans un Shibuya au style anime et offre un gameplay haletant, une bande originale du compositeur Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) et une histoire fascinante pour créer une expérience inoubliable. Les joueurs pourront explorer et découvrir les paysages, les sons et la culture de cette ville animée, combattre des monstres aidés de leurs compagnons au cours de combats spectaculaires et mener des missions à bien tout en en apprenant plus sur le « Jeu des Reapers » et en essayant de changer leur destin.