NEO: The World Ends With You : suite à une erreur de Square Enix, des joueurs reçoivent le jeu complet 10 jours avant sa sortie

C'est ce qu'on appelle une bourde. Alors que la sortie de NEO: The World Ends With You est prévue le 27 juillet prochain, des joueurs racontent sur les réseaux sociaux que Square Enix leur a déjà envoyé le jeu et qu'ils peuvent donc y jouer dès à présent. A priori, Square Enix a fait une erreur, en envoyant aux joueurs ayant précommandé l'édition physique du jeu (version Nintendo Switch) sur leur store (US), un code pour télécharger la version numérique du jeu ! On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé; s'il y a eu une confusion entre la version physique et la version téléchargeable ou s'il s'agissait à la base d'un code pour télécharger des goodies mais cela reste un couac même si cela a tout de même fait une belle publicité au jeu. Evidemment, depuis l'erreur a été corrigée mais les joueurs ayant reçu le code et téléchargé le jeu, peuvent continuer à jouer.

Quoiqu'il en soit, si vous attendez ce jeu, qui est, on le rappelle la suite du classique de la NDS The World Ends with You (dispo aussi en version "Final Remix" sur Nintendo Switch) méfiez-vous des spoilers sur la toile. Et pour plus d'infos sur NEO: The World Ends With You rendez-vous sur nos news précédentes.

So I got my invoice for my physical copy of #NEOTwewy today… and it came with an activation code (weird because no preorder bonus). It gave me the full game ten days early! #TWEWY pic.twitter.com/pnNrxoss7x — Neil Chatterjee (@Deiser01) July 17, 2021

Source : Nintendoenthusiast