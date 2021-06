NEO : The World Ends With You - Découvrez les premières minutes du jeu en vidéo

Prochaine grosse sortie de Square Enix sur Nintendo Switch, NEO: The World Ends With You est la suite de The World Ends With You -Final Remix- sorti en 2018 sur Nintendo Switch, et remaster de la version DS elle-même parue en 2008. Offrant cette fois-ci un univers en 3D pour combattre des créatures variées dans Shibuya, Square Enix a préparé à destination des joueurs une démo accessible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch pour pouvoir se faire un avis préalable. Nous vous laissons découvrir les premières minutes du jeu ci-dessous.

Pour rappel, NEO: The World Ends with You est attendu pour le 27 juillet 2021 sur Nintendo Switch. Et si jamais la démo vous a conquise, vous aurez possibilité de continuer l'aventure sur la version complète du jeu.

Source : Nintendo