NEO: The World Ends With You - Une démo disponible dans la journée sur Nintendo Switch

La date de sortie de NEO: The World Ends With You vous semble encore trop loin et vous voulez jouer au titre dès que possible ? Et bien bonne nouvelle, Square Enix va mettre à disposition des joueurs une démo du jeu dans le courant de la journée du 25 juin . Vous aurez ainsi l'occasion de vivre les premiers pas de Ringo et Fret dans cet action-RPG atypique. Pour rappel, NEO: The World Ends With You est attendu pour le 27 juillet sur Nintendo Switch.

Dans la démo, les joueurs découvriront les deux premiers jours du Jeu des Reapers et feront la connaissance du protagoniste, Rindo, de son ami Fret et de nombreux autres personnages mémorables. Ils pourront participer à des missions, commencer à collectionner des badges conférant divers psychs et goûter aux combats frénétiques du jeu contre les mystérieux Échos en utilisant différents psychs en fonction de leur style de jeu. La progression dans la campagne pourra être transférée vers le jeu complet pour les personnes qui achèteront NEO: The World Ends with You sur la même plateforme.