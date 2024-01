NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS dévoile son premier personnage en DLC : Hagoromo Otsutsuki

Disponible depuis le 17 novembre 2023, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS propose plus d"une centaine de personnages jouables. Et pourtant, Bandai Namco trouve encore le moyen de proposer de nouveaux combattants par le biais de DLC. Hagoromo Otsutsuki, sage des Six Chemins et ancêtre des shinobis est donc le premier personnage en DLC à faire son entrée dans le jeu. Disponible dès à présent, nous vous laissons découvrir le trailer du personnage ci-dessous.

Les joueurs pourront désormais utiliser ses pouvoirs immenses et déclencher des techniques dévastatrices comme la « Frappe de Foudre Sage » pour prendre l’avantage sur leurs ennemis. Le pack DLC contient : La technique secrète combinée « Source du Ninshu » (Hagoromo x Indra x Ashura)

12 voix

5 cartes d’information Ninja Hagoromo est le premier personnage du nouveau Season Pass, qui contiendra 5 personnages au total. Chaque pack DLC sera disponible à l’achat séparément. Parallèlement à la sortie d’Hagoromo, le matchmaking personnalisé est intégré dans le nouveau patch. Il sera possible de créer un salon pour un maximum de 8 joueurs et jouer des parties personnalisées dans les modes suivants : Duel (2 joueurs)

Ligue (4 joueurs)

Tournoi (4-8 joueurs)