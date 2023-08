NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sortira mi-novembre sur Nintendo Switch avec les voix françaises officielles

Il ne nous manquait plus que sa date de sortie, c'est désormais chose réglée : NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 17 novembre 2023 . Outre la présence de plus de 130 ninjas au casting, c'est aussi le premier épisode qui accueillera les voix françaises officielles. En attendant de pouvoir poser nos mains sur le jeu, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTION invite les joueurs à (re)plonger au cœur de l’histoire de Naruto et Sasuke au travers des combats les plus épiques de la série Naruto. Par ailleurs, le titre propose un arc narratif inédit spécialement créé pour le jeu et centré sur Boruto. Les joueurs pourront choisir leur ninja favori parmi un panel encore jamais vu dans la série Ultimate Ninja STORM de plus de 130 personnages jouables. Boro, Delta et Koji Kashin, trois nouveaux personnages membres de l’organisation de Kara seront de la partie ! Pour une expérience encore plus immersive, le titre proposera un doublage en français et en allemand avec les voix officielles de l’anime : une grande première dans un jeu NARUTO ! Le jeu est en précommande dès aujourd’hui en version numérique sur PlayStation et Xbox et en version physique sur toutes les plateformes (sauf PC). Plusieurs éditions sont proposées : L’édition Standard : contient le jeu de base.

L’édition Deluxe : contient le jeu de base et 1 tenue avec le Deluxe Bonus, plus le Season Pass avec sa tenue bonus et 5 personnages à venir (détails communiqués ultérieurement).

L’édition Ultimate : contient le contenu inclus dans l’édition Deluxe plus 5 tenues et 2 accessoires inédits.