NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS - Dans les coulisses des doublages français

En plus de se poser comme étant le jeu le plus riche de la licence, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS proposera également pour la première fois les voix françaises officielles de la licence en français pour l'ensemble du casting, soit plus de 130 personnages. A cette occasion, Bandai Namco France propose aux joueurs de découvrir l'envers du décor et les coulisses du doublage du jeu vidéo, via une vidéo Behind The Scenes et une interview des comédiens de personnages emblématiques du jeu : Boruto, Sasuke et Kakashi. Pour rappel, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sera officiellement disponible à partir du 17 novembre sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS

- Liens Partenaires -

Précommander sur amazon.fr

Précommander sur fnac.com