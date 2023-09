NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS dévoile son histoire dans une nouvelle bande-annonce

C'est la nouvelle grosse sortie autour de la licence Naruto de cette année, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS s'apprête à sortir dans quelques semaines sur Nintendo Switch et supports concurrents. Bandai Namco nous présente cette semaine un aperçu de son mode histoire inédit dans sa dernière bande-annonce à découvrir ci-dessous. Pour rappel, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sortira le 17 novembre 2023 en éditions physique et dématérialisée.

Combat : Avec plus de 130 personnages, dont 10 nouveaux, les joueurs peuvent désormais choisir leurs personnages parmi le plus large choix jamais vu dans un jeu Naruto. Face à leurs adversaires, ils pourront utiliser de nombreux combos et même changer de combattant principal, pour maintenir la pression.

Le Ninjutsu et l'Éveil joueront également un rôle important. Dans ce jeu, les joueurs pourront acquérir jusqu'à 6 capacités de Ninjutsu pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Lorsque leurs points de vie passeront un certain seuil, ils pourront aussi activer le mode éveil. Sous cette forme temporaire ils obtiendront un bonus de puissance, pour renverser le court du combat. Pour tenter de terminer la bataille, les joueurs peuvent utiliser tout leur chakra et déclencher une puissante technique secrète qui, lors de la sélection de personnages spécifiques, peut se transformer en une technique secrète combinée.

Autre nouveauté : le mode de contrôle simple, aidera les nouveaux venus dans la franchise à déclencher de puissants combos, en n’appuyant que sur un seul bouton. Ce nouveau style de contrôle vient s'ajouter au style standard que les joueurs de la série STORM connaissent.

En combattant en solo ou en ligne, les personnages gagneront des niveaux et débloqueront certains éléments de personnalisation ou même encore des séquences de fin. Les combats libres hors ligne permettront aux joueurs de choisir leur parcours ou la façon dont ils veulent se battre contre un ordinateur ou encore de faire un tournoi hors ligne. Les joueurs peuvent ensuite perfectionner leurs compétences contre d'autres personnes du monde entier en mode en ligne, en choisissant entre Parties Amicales et Match Classés.*

Dans le mode Histoire, les joueurs peuvent revivre les batailles épiques de la série Naruto, comme les moments clés de l'histoire à l'aide de scènes coupées de l’anime et profiter d'une expérience de combat de haute qualité. Dans le mode Histoire spéciale, une nouvelle histoire se déroule pendant les événements de BORUTO, où Boruto réalise qu'un homme mystérieux, Merz, tente de déclencher la guerre. Quel sera le rôle de Naruto et Sasuke ? Les joueurs pourront le découvrir à la sortie du jeu, le 17 novembre.

*Le jumelage personnalisé en ligne sera disponible après le lancement.