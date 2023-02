NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS annoncé pour le 20e anniversaire de l’anime de NARUTO

Pour célébrer les 20 ans de l'anime Naruto, Bandai Namco vient d'annoncer la sortie, cette année de NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS. le jeu se concentrera sur " le lien profond" qui unit Naruto et Sasuke en nous faisant revivre toute leur histoire à travers des moments clés. le jeu proposera aussi une histoire inédite. Bandai Namco précise que NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS inclura "la plus grande sélection de personnages jouables de la série" et permettra notamment de jouer avec Ashura et Indra Ôtsutsuki. En attendant d'autres détails, retrouvez une courte présentation et un trailer du jeu sur cette page.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sortira en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC

Les ninjas légendaires se rassemblent ! Fêtez les 20 ans de l’anime Naruto avec NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, le nouveau jeu de la série blockbuster Ultimate Ninja STORM, qui s'est vendue à plus de 27 millions d'exemplaires à travers le monde. La plus grande sélection de personnages jouables de la série Le jeu dispose du plus grand nombre de personnages jouables tous jeux Ultimate Ninja STORM confondus. Parmi les ajouts, on retrouve les deux frères qui ont lancé les clans de ninjas légendaires : Ashura et Indra Ôtsutsuki. Restez connectés pour plus de personnages jouables ! L'histoire de la rivalité entre Naruto et Sasuke réunie en un jeu ! Pour la première fois en un seul jeu, revivez des scènes soigneusement sélectionnées de l'enfance de Naruto, jusqu'à son combat final avec Sasuke, à travers des séquences de l'anime et des combats en jeu. Les joueurs qui se sont essayés aux anciens jeux peuvent les revivre avec des graphismes mis à jour. S’appuyant sur le succès de la franchise, le jeu proposera des graphismes fidèles l’anime ainsi que des combats dynamiques jusqu’à 60 FPS sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. De plus, vivez une toute nouvelle histoire exclusive au jeu.

Source : Bandainamcoent