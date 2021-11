Fortnite x Naruto Shippuden : Naruto débarque dans Fortnite

Souvenez-vous, lors du procès "épique" opposant Epic Games à Apple suite à la suppression de Fortnite de l'App Store (qui a d'ailleurs eu dernièrement des développements intéressants) des documents internes avaient dévoilé des collaborations inédites envisagées pour Fortnite. Parmi les invités prévus, on trouvait notamment Samus Aran de Metroid mais aussi un certain... Naruto. Si Samus se fait toujours attendre, Naruto débarquera bien dans le Battle Royale dès ce mois-ci, le 16 novembre très précisément. D'après les premières fuites, on devrait pouvoir obtenir des tenues et des accessoires et même le village de Konoha...

Evidemment on vous en reparlera.

Fortnite x Naruto will be added on the 16th along with a Hidden Leaf Village Creative Hub. The cosmetics & hub are *PLANNED* to release on that day @ 2 PM UTC / 9 AM ET (If the time changes please don't get mad at me lmao)



Won't go into more details, but prepare your wallets lol pic.twitter.com/3qybpW02or