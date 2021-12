MY HERO ONE'S JUSTICE 2 présente le personnage de Present Mic

Sorti en mars 2020 sur Nintendo Switch, MY HERO ONE'S JUSTICE 2 continue de développer son casting par le biais de Season Pass. Deuxième personnage issu du second Season Pass du jeu, Le professeur et commentateur Present Mic vient tout juste de se dévoiler par le biais d'un nouveau trailer. Nous vous laissons découvrir ce dernier mettant en avant son Quirk et sa palette de coups.

Present Mic est le deuxième personnage DLC du Season Pass 2 de MY HERO ONE’S JUSTICE 2.Chaque personnage DLC est disponible dans le cadre du Season Pass ou peut être acheté séparément. La démo est toujours disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC donnant accès au début du jeu en « Mode Histoire » et à « Free Battle » avec six personnages de la liste.