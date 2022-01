My Hero Academia: Ultra Rumble : un nouveau Battle Royale free-to-play annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Si vous êtes fans de la série My Hero Academia, vous pouvez déjà retrouver ses héros sur Nintendo Switch dans deux jeux, My Hero Academia: One’s Justice et My Hero One's Justice 2. Mais si vous n'êtes pas très en fonds, réjouissez-vous car le magazine Weekly Jump vient d'officialiser My Hero Academia: Ultra Rumble, un free-to-play qui devrait vous permettre de vous amuser sans débourser un seul centime...Développé par Bandaï Namco, le jeu prendra la forme d'un "Battle Royale" dans lequel jusqu'à 24 joueurs pourront se fritter dans la joie et la bonne humeur. En attendant d'autres détails, retrouvez les scans des deux pages de Weekly Jump sur lesquels vous pourrez découvrir quelques images et captures d'écran.

My Hero Academia: Ultra Rumble n'a pour le moment pas de date de sortie . On le retrouvera sur Steam, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

Source : Gematsu