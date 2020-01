My Hero One's Justice 2 s'offre un trailer héroïque

La machine est en marche pour My Hero One's Justice 2. En attendant la sortie du titre le 13 mars 2020 , Bandai Namco continue de nous abreuver d'informations au fil des semaines. Aujourd'hui, petit focus en vidéo sur plusieurs héros qu'il nous sera possible d'incarner en combat :

Izuku Midoriya

Mirio Togata

Tamaki Amajiki

Nejire Hado

Mina Ashido

Minoru Mineta

Izuku Midoriya - Full Cowling 100%