My Hero : One's Justice 2 dévoile son édition collector

Alors que la sortie de My Hero One's Justice 2 se rapproche de plus en plus, Bandai Namco a aujourd'hui dévoilé le contenu de l'édition collector du jeu. Ainsi, pour, pour un prix de 124,99€, vous aurez en plus du jeu:

Un Steelbook arborant 4 personnages (Izuku Midoriya, Mirio Togata, Tomura Shigaraki et Overhaul)

Deux porte-clés à l'effigie d'Izuku Midoriya et de Overhaul

Un badge du jeu

Une boîte collector

Un Shikishi (une planche cartonnée) stylisé pour ressembler à une couverture de comics américain

Une figurine de Deku de 20cm de haut éclairée par LED.