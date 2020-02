My Hero One's Justice 2 : Gang Orca est dans la place

Comme à chaque fin de semaine, le Weekly Shônen Jump du lundi suivant fuite sur Internet et celui de lundi prochain contient de nouvelles informations sur My Hero One's Justice 2. Alors que la sortie du jeu se rapproche de plus en plus, c'est un nouveau personnage qui est dévoilé. Dénommé Gang Orca, il s'agit d'un héros professionnel qui possède les facultés d'un épaulard, avec notamment la capacité de paralyser ses adversaires avec des ultrasons. On vous laisse découvrir la page du magazine où est dévoilé le nouveau combattant

My Hero Academia One’s Justice 2 WSJ Scan pic.twitter.com/76uNiLiFib — ShonenGames (@ShonenGameZ) February 14, 2020