My Hero Ultra Rumble - Le Battle Royale Free-to-Play de My Hero Academia est disponible sur Nintendo Switch

Resté très timide depuis son annonce en été 2022, My Hero Ultra Rumble se présentait comme un Battle Royale se déroulant dans l'univers de My Hero Academia. Après avoir communiqué sur le jeu la semaine dernière, Bandai Namco que son jeu est disponible dès à présent en accès gratuit sur Nintendo Switch et supports concurrents.

En choisissant parmi 18 célèbres héros et méchants de la franchise, 24 joueurs formeront des équipes de trois et s'affronteront avec leurs Alters, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul debout. L'arène est piégée et rétrécira avec le temps. Les joueurs devront agir rapidement, continuer à se déplacer, se défendre ou charger tête la première pour survivre, mais ils pourront également prendre le dessus durant les matchs grâce aux caractéristiques suivantes : Les cartes Alter sont dispersées sur la map, les joueurs peuvent les utiliser pour devenir plus forts, en augmentant le niveau de leurs Alters

Agir comme un méchant ou un héros envers les civils dans le besoin permet d’obtenir des objets puissants, pour faire pencher la balance en faveur de son équipe

Utiliser les cartes de résurrection trouvées dans l'arène pour réanimer ses coéquipiers peut surprendre l'adversaire qui pensera qu'une équipe a été abattue Les joueurs peuvent aussi s'attendre à de nouveaux contenus introduits régulièrement, avec notamment : De nouveaux personnages jouables créant des combinaisons d'équipe inédites

De nouveaux Batte Pass avec des costumes et des récompenses exclusifs

Des événements auxquels participer pour obtenir des costumes, des emotes, des voix et plus encore Pour célébrer le lancement du jeu, les joueurs qui se connectent quotidiennement recevront des récompenses jusqu'au 25 octobre 2023 (CEST) pour les aider à démarrer et profiter du jeu de manière PLUS ULTRA !