My Hero Ultra Rumble - La franchise My Hero Academia s'offre un Battle Royale sur Nintendo Switch

La licence My Hero Academia s'apprête à franchir un nouveau cap dans l'univers des jeux vidéo. Bandai Namco vient de dévoiler un tout nouveau titre sur Nintendo Switch et supports concurrents : MY HERO ULTRA RUMBLE. Prenant la forme d'un Battle Royale, le titre permettra à 24 joueurs de se réunir dans le camps des Super Héros ou des Super Vilains et de laisser parler leur alter sur le champs de bataille. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise, nous vous laissons pour patienter le trailer de ce nouveau titre développé par BYKING.

Dans MY HERO ULTRA RUMBLE, les fans rejoindront le camp des Héros ou des Vilains au sein d’une des huit équipes de trois joueurs s’affrontant sur d’immenses cartes urbaines. Pour survivre, les joueurs devront coopérer avec leurs coéquipiers et utiliser au mieux les Quirks des personnages de My Hero pour terrasser leurs ennemis. Ils pourront également contribuer à la victoire de leur équipe en sauvant ou en intimidant des civils afin d’obtenir de puissants objets capables d’inverser le cours de la bataille.