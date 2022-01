My Hero Academia: Ultra Rumble : première vidéo de gameplay et premier trailer du nouveau Battle Royale gratuit

Après My Hero Academia: One’s Justice et My Hero One's Justice 2, les héros du shonen de Kōhei Horikoshi vont revenir sur Nintendo Switch prochainement avec un nouveau Battle Royale "gratuit"; un free-to-play dans lequel jusqu'à 24 joueurs pourront s'affronter dans différentes arènes. Si pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de détail sur le jeu, un stream spécial et un premier trailer nous permet de découvrir quelques séquences de gameplay du jeu. Retrouvez ces vidéos ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

My Hero Academia: Ultra Rumble n'a pour le moment pas de date de sortie sur Nintendo Switch. Notez que le jeu sortira aussi simultanément sur Steam, Xbox One et PS4.

