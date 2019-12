My Hero One's Justice 2 s'offre un nouveau trailer

Si vous êtes fan de My Hero Academia et de jeu de baston, Bandai Namco a encore pensé à vous. La firme a en effet dévoilé un nouveau trailer de son titre My Hero One's Justice 2, qui débarquera le 13 mars 2020 sur les Nintendo Switch occidentales. Au menu, focus sur les combats en 2 VS 2, la possibilité de détruire des éléments dans les arènes, ou encore la customisation de personnage. Mais le gros morceau reste le listing des nouveaux personnages à rejoindre le casting des combattants dans ce nouvel opus :

Sir Nighteye

Overhaul

BMI Hero : Fat Gum

Tamaki Amajiki

Nejire Hado

Mina Ashido

Minoru Mineta

Mr. Compress

Twice

Si les fans de l'animé doivent déjà connaitre ces noms par cœur, nous laissons aux non-initiés le plaisir de les découvrir dans la vidéo ci-dessous.