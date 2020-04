My Hero One's Justice 2 - Une mise à jour pour jouer en mode local sans-fil sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 13 mars 2020 , My Hero One's Justice 2 permet aux fans de la licence My Hero Academia de se défouler avec les personnages cultes de la licence. Cependant, si vous aimez jouer à plusieurs, les seules options proposées à l'heure actuelle sont le multijoueur en 2vs2 en online ou alors en local sur un seul écran.

Le magazine V-Jump nous dévoile une bonne nouvelle ce jour, annonçant que Bandai Namco et Byking travaillent actuellement à l'intégration d'un mode local sans-fil afin de permettre à plusieurs joueurs de jouer sous un même toit avec leur propre console, qu'ils soient en mode portable ou salon. Ne reste plus qu'à savoir quand cette dernière sera déployée.

Source : Gematsu