MOUSE: P.I. For Hire aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch 2

Le FPS façon film de gangster animé MOUSE: P.I. For Hire sortira officiellement le mois prochain sur les catalogues numériques des différentes plateformes. Mais aujourd'hui, PlaySide, Fumi Games et Maximum Entertainment France viennent également de confirmer leur partenariat pour proposer le titre en version physique à partir du 10 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents en deux éditions : Standard et collector Mouseburg. Nous vous laissons découvrir leur visuel ci-dessous.

MOUSE : P.I. For Hire est un jeu de tir à la première personne débordant d'action qui s'inspire des cartoons des années 30. Son animation rétro en noir et blanc est dessinée à la main, image par image, afin d'offrir une esthétique vintage saisissante. Naviguez entre les couches de corruption dans cette histoire de détective passionnante aux aspects de film noir, avec des environnements dynamiques à explorer, une bande originale jazz orchestrale ainsi qu'un arsenal bien chargé d'armes cartoon et de bonus destructeurs.

L'édition collector "Mouseburg" comprendra les bonus physiques exclusifs suivants :

Un lot de trois cartes postales inspirées des années 1930, représentant des lieux emblématiques du monde de Mouseburg.

Une affiche recto-verso (340 mm x 340 mm) avec une carte de Mouseburg au recto et un schéma du fidèle pistolet « Micer » de Jack Pepper au verso.

33 cartes de baseball à collectionner Mouseburg, inspirées des cartes à collectionner et du mini-jeu présents dans le jeu.

Un vinyle 7" comprenant quatre pistes de la bande-son officielle du jeu, avec des morceaux entièrement originaux du compositeur Patryk Scelina, ainsi qu’un tout nouveau titre écrit spécialement pour le jeu par les icônes de l’electro-swing, Caravan Palace.

Une bande dessinée imprimée MOUSE: P.I. For Hire, incluant 2 planches d’autocollants.

Le jeu vidéo (disque physique pour PlayStation 5 et Xbox Series X, cartouche physique pour Nintendo Switch 2, et code dans une boîte pour PC),

Le tout emballé dans une boîte Premium de collection.

DES ENQUÊTES MORTELLES :﻿

Découvrez le détective privé Jack Pepper, un ancien héros de guerre à présent enquêteur dans un monde où le danger rôde jusque dans le plus petit des trous de souris. Découvrez la vérité lorsqu'un simple cas de personnes disparues se transforme rapidement en une intrigue complexe où les enlèvements et les meurtres sont de la partie. Enquêtez dans les bas-fonds de Sourisville, combattez des gangs lourdement armés ainsi que des policiers corrompus, et découvrez des indices pour mettre au jour la conspiration enterrée sous la surface.

VISEZ, CHARGEZ, RIGOLEZ :

Des mitrailleuses crépitantes aux projectiles explosifs, chaque arme de l'arsenal de Pepper est conçue pour créer un chaos cartoonesque inarrêtable. Équipez-vous avec un éventail d'armes à feu classiques mais créatives, et consommez des améliorations puissantes lorsque vous aurez besoin d'un supplément d'épinards dans vos coups ! Des batailles létales et des combats contre des boss fous vous attendent dans cette aventure rétro explosive. Les habitants de Sourisville ne lâchent pas facilement l'affaire.

UNE VILLE PLEINE DE SECRETS :

Explorez un terrain de jeu urbain varié, des rues sombres aux studios de cinéma, en passant par des opéras opulents, des marais empoisonnés et des égouts. Avec une myriade d'affaires à résoudre et d'objets à trouver, Sourisville est le paradis des détectives ! Utilisez chaque outil à votre disposition pour courir sur les murs, utiliser votre grappin et votre double saut dans ce monde cartoon impitoyable.

Caractéristiques principales de MOUSE: P.I. For Hire :