Morbid: The Lords of Ire se dévoile sur Nintendo Switch

Développé par Still Running et soutenu par Maximum Entertainment et Merge Games, la licence Morbid revient sur Nintendo Switch et supports concurrents avec un nouvel épisode dénommé Morbid: The Lords of Ire. Abandonnant le look rétro du précédent épisode Morbid : The Seven Acolytes paru en 2020 sur l'eShop, ce nouvel opus vous propose de vivre une expérience sanglante en 3D. En attendant de découvrir la version dédiée à la Nintendo Switch, les développeurs ont annoncé qu'une démo serait disponible sur Steam à partir du 5 décembre pour les plus curieux. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Même dans la défaite, les Gahars ne meurent jamais vraiment. Ils se retirent dans les ténèbres et attendent leur heure jusqu'à ce que l'occasion de renaître se présente à eux... Morbid : The Lords of Ire" est la suite et la réinvention de l'A-RPG isométrique de type Souls "Morbid : The Seven Acolytes", acclamé par la critique. Striver revient une fois de plus pour combattre d'horribles créatures dans un monde sombre et tordu où règnent la douleur et la souffrance. Affrontez des ennemis effroyables dans une toute nouvelle perspective 3D. Abattez des créatures hideuses à l'aide d'une gamme d'armes, d'équipements et de bénédictions vicieuses pour éviscérer tout ce qui se trouve sur votre chemin. Affrontez les cinq terres d'Ire, des royaumes horribles peuplés de cinq factions uniques, des montagnes hivernales aux villes pourries et bien plus encore. S'appuyant sur le système de santé mentale de Morbid : The Seven Acolytes, la façon dont vous abordez le combat peut avoir un impact considérable sur le monde qui vous entoure. Succomber à la folie peut vous conférer des pouvoirs incroyables, mais au prix de grands risques personnels, et modifiera de façon dynamique votre perception du monde et de ses nombreuses menaces... Caractéristiques principales : Explorez des environnements variés à travers cinq terres uniques remplies de visions cauchemardesques et de créatures à vous glacer le sang.

Expérimentez différents styles de jeu en utilisant une variété de styles d'armes, de runes et de bénédictions.

Luttez pour préserver votre santé mentale, ou succombez à la folie et exploitez-la...

Testez vos compétences contre d'horribles ennemis, de sombres monstruosités et des combats de boss épiques avec les puissants Seigneurs d'Ire.

Réalisez pleinement les horreurs de Morbid alors que la série entre dans une nouvelle perspective 3D.