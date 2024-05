Fruit du développeur Still Running, Morbid: The Lords of Ire est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour en découvrir davantage sur cet hack and slash, nous vous laissons visionner ci-dessous son trailer de lancement. Un partenariat a également été signé avec Maximum Entertainment pour proposer le jeu en version physique dans toutes les boutiques francophones.

Par les créateurs de Morbid: The Seven Acolytes… Plongez au cœur d’une aventure à l’esthétique troublante, aux monstres effrayants et à la violence excessive pour vaincre les Seigneurs de la Rage dans un monde d’horreur et de ténèbres.

Les Gahars, bien que vaincus, vivent encore. Ils ont attendu patiemment leur heure, et leur chance de frapper à nouveau.

Morbid: The Lords of Ire est la suite de Morbid: The Seven Acolytes, le RPG d’action isométrique acclamé par la critique. Dans ce nouvel opus, notre héros Striver renoue avec le champ de bataille pour terrasser des créatures d’horreur dans un monde où règnent la peur et la souffrance.

UNE NOUVELLE AVENTURE, AVEC UNE NOUVELLE PERSPECTIVE

Affrontez des ennemis redoutables avec une perspective 3D. Massacrez des créatures hideuses avec une myriade d’armes mortelles, de pièces d’équipement et de bénédictions pour tailler votre chemin dans le sang.

UN SYSTÈME DE FOLIE AVANCÉ

S’appuyant sur le système de folie de Morbid: The Seven Acolytes, cette suite vous propose un monde qui s’adapte profondément à votre approche du combat. Succomber à la folie peut en effet vous octroyer de grands pouvoirs, au prix d’un risque croissant qui altère votre perception du monde de manière dynamique.

EXPLOREZ DES TERRES PERSÉCUTÉES

Frayez-vous un chemin au travers des cinq mondes de Lords of Ire ; des royaumes d’horreur peuplés par cinq factions uniques avec des montagnes enneigées, des cités en pleine déliquescence et plus encore. Remplissez votre devoir pour débarrasser ces terres du mal qui l’afflige.

COMBATTEZ DES HORREURS COSMIQUES

Défiez des ennemis à glacer le sang, chassez des bêtes redoutables et mesurez-vous aux terribles Seigneurs de la Rage. Plus de sang, plus de tripes et toujours plus de Morbid.

AU PROGRAMME